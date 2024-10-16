شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد البصير لإكسترا نيوز: المتحف المصرى الكبير هدية مصر للعالم والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، عن الافتتاح التجريبى للمتحف المصرى الكبير غدا الأربعاء، قائلا:"إن الافتتاح يعد نقطة تحول كبيرة على مستوى مصر والعالم وهو حدث تاريخى ينتظره الجميع بفارغ الصبر".

وأضاف حسين عبد البصير خلال مداخلة عبر زووم لقناة إكسترا نيوز، أن المتحف المصرى الكبير يعد من وجهة نظرى بيت توت غنخ آمون الجديد، لانه لدينا تطور لتاريخ المتاحف فى مصر، وهذا المتحف يعد النسخة الأحدث من المتحف القديم فى التحرير.

ولفت حسين عبد البصير، إلى أن المتحف المصرى الكبير هدية مصر للعالم، حيث تقدم للعالم تراثا ثقافيا ومتحفيا على أعلى مستوى فضلا عن متحف الحضارة، موضحا أن الدولة المصرية لديها العديد من المتاحف كمتحف الحضارة والمتحف المصرى الكبير، فضلا عن المتاحف الإقليمية والتاريخية والتى تتكامل معا من خلال طرح تاريخ وتراث مصر بشكل متواجدة فى عدة أماكن وتمثل إثراء للزائر.