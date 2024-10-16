شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تؤكد معارضتها للغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة على بيروت والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الولايات المتحدة معارضتها للغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة على بيروت، وذلك حبسما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكان نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان قد قال، إن مسؤولين أمريكيين أكدوا لبلاده أن إسرائيل ستخفف من حدة ضرباتها على بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأضاف في بيان: "في خلال اتصالاتنا مع الجهات الأمريكية الأسبوع الفائت أخذنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت".