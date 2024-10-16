وزير الري: قبل مؤتمر المناخ (COP26) لم تكن المياه موجودة على أجندة العمل المناخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أنه قبل مؤتمر المناخ (COP26) لم تكن المياه موجودة على أجندة العمل المناخي، ولم نكن نتعامل معاها في كل مؤتمرات المناخ السابقة، ولا حتى كانت مضمنة في اتفاقية باريس، ليس فقط في مصر ولكن في كل العالم.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال جلسة بعنوان "العمل من أجل تكيف المياه والمناخ والمرونة"، اليوم الأربعاء ضمن فعاليات رابع أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وتستمر فعالياته حتى غدا الخميس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور سويلم إنه كان لابد من تغيير ذلك الوضع وإقناع العالم أن الماء أحد أكثر القطاعات المتأثرة بتغيرات المناخ، خاصة في إفريقيا، وبدء البحث عن كيفية التعامل مع تأثير تغيرات المناخ على المياه، وهو ما نجحنا في تحقيقه بوضع المياه في قلب العمل المناخي خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)، والذي عقد في مصر.

وأضاف أن مصر مهتمة بإنشاء نظام للإنذار المبكر، ليس فقط في مصر، ولكن أيضا في إفريقيا، لمساعدة الدول الإفريقية على مواجهة المخاطر المناخية.. لافتا إلى إنشاء مصر لنظام إنذار مبكر في الكونغو الديمقراطية؛ لتحذير المجتمعات المحلية من المخاطر سواء هطول الأمطار الغزير أو الفيضانات، فضلا عن التعاون مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل؛ لمساعدتهم على التكيف مع التغير المناخي.

وأكد الوزير، دعم مؤتمر "إفريقيا للهيدرولوجيا" للعمل على فهم والتوعية بالنغيرات الهيدرولوجية.. موضحا أنه في مصر تم رفع الميزانية الخاصة بإدارة الموارد المائية، وتم إطلاق مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه «AWARe»، مشيرا إلى أن المبادرة معنية بالتغيرات الهيدرولوجية، وأقيم في إطارها مركز للتكيف المناخي في إفريقيا؛ لتدريب أشقائنا على استخدام أنظمة الإنذار المبكر، والتنبؤ بالمخاطر.

وأضاف أن 30 دولة انضمت إلى المبادرة، فضلا عن تدريب 3 آلاف مختص بالعمل المائي في إفريقيا.. مؤكدا أن بناء القدرات أمر يحتاج إلى استثمارات كبيرة.

ودعا سويلم إلى الدعم والانضمام إلى مبادرة «AWARe» لتحقيق صمود المجتمعات في مواجهة التغيرات المناخية.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت الأحد الماضي، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.