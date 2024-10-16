"حماس" دانت تصريح وزيرة الخارجية الألمانية: خرق فاضح وانتهاك صريح لاتفاقية 1948

دانت حركة "حماس"، "بشدة ما صرّحت به وزيرة الخارجية الألمانية، أمس بأنَّ حكومتها "لا تخجل من استهداف المدنيين والمستشفيات، طالما هذا يوفّر الأمن لإسرائيل وهذا جزءٌ من التزاماتنا".
وأكدت حماس أننا "نعدّ هذا التصريح الوقح خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صريحاً لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، واعترافاً واضحاً وصريحاً بالمشاركة في دعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وغطاءً لجيش الاحتلال الصهيونازي لارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدَّ أبناء شعبنا من المدنيين العزَّل من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى، على مدار أكثر من عام كامل".
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