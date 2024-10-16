أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة صربين أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص".
كذلك أعلن المركز، أن "الغارات المتتالية للعدو الإسرائيلي على بلدة قانا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثين آخرين بجروح، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيد و30 جريحا في حصيلة أولية لغارات العدو الإسرائيلي على قانا و5 شهداء بغارة على صربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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