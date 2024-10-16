شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"مستقبل وطن": زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، تأتى فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة وأنه من المتوقع أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات الإقليمية المهمة، الأوضاع في غزة ولبنان وأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى الأزمة المستمرة فى السودان.

وأوضح عبد اللطيف، أن الزيارة ستتطرق لسبل التعاون بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية التى تتطلب تكاتف الجهود لضمان الاستقرار في المنطقة، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى، تشمل استثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مما يشير إلى توجه السعودية لدعم مصر في تحقيق استقرارها الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد علاقات تقليدية، بل هى علاقات استراتيجية ترتكز على التفاهم المشترك والرؤية المشتركة لمواجهة التحديات التى تواجه المنطقة، وتساهم تعزيز الأمن القومى العربى، وتمثل العلاقة نموذجًا للتضامن العربي في مواجهة التهديدات المشتركة، لافتا إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 29.5 مليار دولار خلال عام 2022 ، وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيراداً من مصر خلال عام 2023.

وأكد القيادى بحزب مستقبل وطن، أن العلاقات التاريخية بين البلدين قيادة وشعبا تمثل أهمية كبرى للمنطقة، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات المزيد من أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيعود على المنطقة بالكامل من خلال الحفاظ على المنطقة والأمن القومي للمنطقة.