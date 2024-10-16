حسين الحاج حسن: العدو أخطأ في التقدير ولا شيء ناضح بشأن وقف النار

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان "بدأت في إيلام الاحتلال مع دخول لبنان في مرحلة العدوان الإسرائيلي".

وأكّد الحاج حسن في حديث تلفزيوني، أنّ "المقاومة تتصدى للاحتلال"، مشدداً على أنّ "العدو أخطأ في التقدير بأنّ المقاومة ستُربك وتنهار بعد الاغتيالات والضربات".

وبشأن الحديث عن وقف إطلاق النار، أوضح الحاج حسن أنّ "ما من شيء ناضج بشأن وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أنّ "حراك يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن ليس هناك من شيء واضح يمكن الركون إليه". وأردف بالقول: "نحن لا نثق بتطمينات الأميركي، لأنّنا أمام عدو غادر"، مؤكّداً أنّه "لا يمكن الاطمئنان للأميركي المنحاز كلياً للعدو الإسرائيلي البربري". وأضاف: "نحن نثق بحلفائنا وبشعبنا، وسنهزم هذا العدوان على الرغم من التضحيات الكبيرة".

ورداً على سؤال عمّا إذا سيكون هناك فصل بين جبهتي غزة، ولبنان، أجاب الحاج حسن، أنّ المقاومة الإسلامية أكّدت على أولولية القضية الفلسطينية وإسناد غزة"، على لسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. كما شدّد على أولوية "وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ومواجهته، إضافةً إلى إسناد غزة".