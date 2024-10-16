وزير الاقتصاد: إذا بقي الميدان هو المتحكم بالوضع في لبنان ستدوم المرحلة سنوات طويلة

أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في حديث لـ"الجديد"، الى أنه "إذا بقي الميدان هو المتحكم بالوضع في لبنان ستدوم المرحلة سنوات طويلة"، لافتاً الى أنه "هناك عتب على المجتمع الدولي، والأميركي يمكنه أن يدعمنا أكثر".
وذكر سلام، أن "لا أحد يقبل بالاستسلام للعدو الصهيوني ونحن لن نقبل الهزيمة".
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