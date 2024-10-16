“روشن” تُوقع اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت مجموعة “روشن”، المطور العقاري الوطني وأحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتنضم “روشن” إلى المنتدى الاقتصادي العالمي شريكًا مساعدًا؛ حيث تهدف للتعاون مع مراكز المنتدى مثل: “مركز التحول الحضري”، وذلك في المجالات التي تهم الطرفين من أجل إيجاد أثر إيجابي مستدام وتسريع وتيرة التقدم في المنطقة.

ويهدف هذا التعاون الإستراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تمكين قيادات “روشن” من التواصل مع 870 من شركاء المنتدى من القطاع الخاص، والمشاركة في لجان الخبراء التابعة له، مثل: لجنة المدن المستدامة بيئيًا، ومجلس العالم المتصل، والمجلس العالمي لمستقبل المدن؛ للإسهام في تطوير سياسات وأدوات نموذجية لتحقيق أثر عالمي وريادة مبادرات جديدة, حيث تُشارك روشن خبراتها ورؤيتها في تطوير أنماط الحياة والعمل في المملكة، من خلال مشاريعها ومجتمعاتها.

وقال الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة روشن، غادة الرميان: “نتطلع، عبر شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى إحداث نقلة نوعية في بناء وتطوير المشاريع والمجتمعات، وإعادة تصور مستقبل الحياة الحضرية في المملكة، والإسهام في الارتقاء بجودة الحياة لسكانها، وذلك بمشاركة خبراتنا مع الجهات والمؤسسات ذات التوجه المماثل في الرؤى والأهداف”.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي تأسس عام 1971 بهدف تحسين أوضاع العالم، حيث يعد منظمة دولية؛ تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص, ويجمع المنتدى أبرز القادة السياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من قادة المجتمع تحت سقف واحد لوضع أجندات عالمية وإقليمية تختص بمختلف المجالات، كما تجمع مراكزه العشرة العديد من الأطراف المعنية بإيجاد حلول مشتركة واتخاذ قرارات فعَّالة.

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