“موانئ”: إضافة خدمة الشحن “mer1” إلى ميناء جدة الإسلامي بالشراكة بين شركتي “c star line” و “ugl”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الجديدة “MER1” إلى ميناء جدة الإسلامي، بالشراكة بين شركة “C Star line”، وشركة “UGL “، لربط موانئ المملكة بموانئ الشرق الأوسط والبحر الأحمر والقرن الأفريقي.

يأتي ذلك في إطار جهود “موانئ” لتحسين موقع المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الصادرات والواردات الوطنية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: نافا شيفا وموندرا في الهند، وجبل علي بالإمارات، وجيبوتي، وعدن في اليمن، بطاقة استيعابية تبلغ 1,600 حاوية قياسية.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد مركزًا لوجستيًا وتجاريًا هامًا على ساحل البحر الأحمر، ويمتد على مساحة 12,5 كيلو مترًا مربعًا، ويحتوي على 62 رصيفًا، كما يضم عددًا من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، التي تشمل محطتين لمناوَلة الحاويات، ومنطقة متكاملة تمثل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، إضافة إلى مجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطر وإرشاد بحري، ‌وصالات لاستقبال الحجاج والمعتمرين والزوار، مجهزة بشكل متكامل.

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