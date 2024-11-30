شكرا لقرائتكم خبر عن نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 20.1 مليار جنيه خلال 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 2.23 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر عام 2024 مقابل 2.21 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو 0.8%، وزاد حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2024 إلى 20.1 مليار جنيه مقارنة مع 17.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 12%، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 إلى 69 مليار جنيه، مقابل 54.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 25.7%، كما ارتفع إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين إلى 31.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقابل 24.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 27.6%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بين 60.6 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 48.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 24.3%، و8.4 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 6.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 36.1%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 28.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقابل 22.3 مليار جنيه بنسبة نمو 27.4%، و3 مليارات جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 29.7%.