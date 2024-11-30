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27 متحدثًا سعوديًا ودوليًا.. اختتام منتدى الجوف بتكريم المشاركين

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واس - سكاكا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اختتمت اليوم فعاليات منتدى الجوف الزراعي الدولي الثاني الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع إمارة الجوف في مركز الجوف الحضاري بسكاكا على مدار 3 أيام، بمشاركة 50 معرضًا وجناحًا وشهد 5 جلسات علمية شارك فيها 27 من الأكاديميين والخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين.
وجرى تكريم الجهات المشاركة في المنتدى بشهادات ودروع تذكارية.
اختتام فعاليات منتدى الجوف الزراعي - واس

منتدى الجوف الزراعي

وشهد المنتدى إقامة معرض مصاحب وفعاليات، كما تم خلال المنتدى توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع للحوم الدواجن على مساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع.
اختتام فعاليات منتدى الجوف الزراعي - واس

وطرحت الجلسات العلمية خلال المنتدى حلول مستدامة لتطوير قطاعي التمور والزيتون، كما ناقشت استخدامات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي.

تقنيات الري والحصاد

وشاركت في المنتدى 21 شركة سعودية وعالمية عرضت منتجاتها وخدماتها وحلول مبتكرة في المجال الزراعي، شملت حلول ترشيد المياه وأحدث تقنيات الري والحصاد.
اختتام فعاليات منتدى الجوف الزراعي - واس

كما قدمت 4 جمعيات تعاونية وزراعية وتسويقية منتجاتها وبرامجها ومشروعاتها المستقبلية خلال المنتدى.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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