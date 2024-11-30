شكرا لقرائتكم خبر عن 27 متحدثًا سعوديًا ودوليًا.. اختتام منتدى الجوف بتكريم المشاركين والان نبدء بالتفاصيل

منتدى الجوف الزراعي

تقنيات الري والحصاد

الدمام - شريف احمد - اختتمت اليوم فعاليات منتدى الجوف الزراعي الدولي الثاني الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع إمارة الجوف في مركز الجوف الحضاري بسكاكا على مدار 3 أيام، بمشاركة 50 معرضًا وجناحًا وشهد 5 جلسات علمية شارك فيها 27 من الأكاديميين والخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين.وجرى تكريم الجهات المشاركة في المنتدى بشهادات ودروع تذكارية.وشهد المنتدى إقامة معرض مصاحب وفعاليات، كما تم خلال المنتدى توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع للحوم الدواجن على مساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع.وطرحت الجلسات العلمية خلال المنتدى حلول مستدامة لتطوير قطاعي التمور والزيتون، كما ناقشت استخدامات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي.وشاركت في المنتدى 21 شركة سعودية وعالمية عرضت منتجاتها وخدماتها وحلول مبتكرة في المجال الزراعي، شملت حلول ترشيد المياه وأحدث تقنيات الري والحصاد.كما قدمت 4 جمعيات تعاونية وزراعية وتسويقية منتجاتها وبرامجها ومشروعاتها المستقبلية خلال المنتدى.