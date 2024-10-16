بو حبيب التقى شيباني وتلقى دعوة إسبانية لحضور المنتدى الاقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني في منطقة غرب آسيا السفير محمد رضا شيباني، وتم عرض لمستجدات العدوان الاسرائيلي على لبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة.

كما استقبل بو حبيب سفير اسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو الذي سلمه دعوة لحضور المنتدى الاقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط، والاجتماع الوزاري الخامس للإتحاد الاوروبي ودول الجوار الجنوبي، اللذين سيعقدان في مدينة برشلونة في 28 تشرين الأول 2024.

وتم التداول أيضا في المواضيع التي سيتم بحثها في خلال الاجتماعين، إضافة الى الحرب الاسرائيلية على لبنان.

وأكد بو حبيب "تلبية الدعوة لحضور اجتماعات برشلونة، على أن ينتقل بعدها الى العاصمة الاسبانية مدريد حيث سيعقد لقاءات ثنائية عدة لمناقشة الوضع في لبنان، وسبل وقف العدوان الاسرائيلي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".