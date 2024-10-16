الاقتصاد

غرفة نجران توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران

الخليج 365_نجران

وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بنجران أمس، مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات، وذلك بمقر الجمعية بالرياض.

وقّع مذكرة التفاهم، أمين غرفة نجران الدكتور خالد بن محمد آل دجنة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور زهير محمد السراج.

وتهدف المذكرة لتطوير سبل التعاون المستقبلية، وتبادل التجارب والخبرات، وتقديم الاستشارات والدعم الفني، بما يحقق التطلعات، وفقًا لمستهدفات الجهتين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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