غرفة نجران توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران

الخليج 365_نجران

وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بنجران أمس، مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات، وذلك بمقر الجمعية بالرياض.

وقّع مذكرة التفاهم، أمين غرفة نجران الدكتور خالد بن محمد آل دجنة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور زهير محمد السراج.

وتهدف المذكرة لتطوير سبل التعاون المستقبلية، وتبادل التجارب والخبرات، وتقديم الاستشارات والدعم الفني، بما يحقق التطلعات، وفقًا لمستهدفات الجهتين.

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