وصول الطائرة السعودية الرابعة محملة بمساعدات إغاثية وغذائية وطبية

وصلت الطائرة السعودية الرابعة إلى مطار بيروت الدولي والتي تحمل مساعدات إغاثية وغذائية وطبية وحليب أطفال. وتأتي الطائرة ضمن الجسر الجوي السعودي ومقدمة إلى الشعب اللبناني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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