الامارات | مفاجأة كرسي «صراع العروش» بعدما بيع بـ1.49 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق كرسي عرش مسلسل «صراع العروش» الشهير رقماً قياسياً في مزاد علني، إذ بيع بمبلغ 1.49 مليون دولار، على الرغم من كونه ليس الكرسي الحقيقي الذي استخدم في المسلسل، وإنما نسخة طبق الأصل مخصصة للجولات الدعائية.

وقال موقع «فايس» إن الكرسي الحديدي الذي يُفترض أنه مصنوع من سيوف الأعداء المهزومين في المسلسل، مصبوب من كرسي العرش الأصلي المستخدم على الشاشة ومصمم للسماح للمعجبين بتجربة الجلوس على العرش الحديدي في المعارض والمؤتمرات المختلفة.

وأضاف أنه بعد حرب مزايدة استمرت ست دقائق ذهاباً وإياباً، بيع الكرسي الحديدي بمبلغ مذهل قدره 1.49 مليون دولار. كما تضمن المزاد أكثر من 2000 زي وسلاح ودعائم وديكورات مجموعة في الحدث الذي استضافته دار مزادات هيريتيتج.

ومن بين العناصر الشعبية كان سيف المقاتل جون سنو الطويل وعدداً من أزياء دينيريس المعروفة بملكة التنانين.

وبحلول نهاية الحدث، شهدت الشركة أحد أكثر أيامها ربحية على الإطلاق. وخرج حشد من عشاق «صراع العروش» بأعداد كبيرة بمبلغ 21,115,718 دولاراً مع بيع كل عنصر. وشارك أكثر من 4500 شخص في المزاد.

وقالت جانيت جراهام بوربا، نائبة الرئيس التنفيذي للإنتاج في HBO، في بيان: «نحن سعداء للغاية بنتيجة هذا المزاد لبعض أكثر تذكارات صراع العروش شهرة. لايزال هؤلاء المعجبون جامعين متحمسين، ونحن ممتنون لهم ولشركائنا في (هريتيتج) لجعل هذا نجاحاً هائلاً».

وفي المزاد نفسه، بيع زي جون سنو من حراس الليل بنحو 337 الفاً و500 دولار، وحقق زي وينترفيل الفروي 137 ألفاً و500 دولار، وأرضية خريطة أرض ويستيروس ذات الألواح مقابل 237 ألف دولار.