رسالة مؤثرة من أحمد الفيشاوي إلى نجله

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً لنجله "تيتوس" الذي أنجبه من زوجته الألمانية، والتي التُقطت خلال تمضيته إجازته الأخيرة في مصر.

ووجّه الفيشاوي من خلال تعليقه على الصور رسالة مؤثرة إلى نجله كشف فيها عن حبّه الكبير له وألم الفراق بعد سفره مع والدته إلى ألمانيا، ما أثار تفاعلاً كبيراً بين متابعيه.

وكتب الفيشاوي في رسالته: "أبوك يحبك كثيراً وستظل دائماً في قلبي وعقلي حتى ألتقي بك مرة أخرى"، معبّراً عن مشاعر الشوق والحنين لابنه.

ولامست هذه الكلمات شغاف قلوب العديد من جمهور الفيشاوي، الذين تفاعلوا مع المنشور بتعليقات مليئة بالتعاطف والدعاء له بأن يجتمع بابنه قريباً.

وكان الفيشاوي قد نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور خلال استقباله نجله "تيتوس" ووالدته الألمانية في مدينة الجونة، كما نشر فيديو بدا فيه وهو يصف لنجله إحدى الأكلات ويأخذ رأيه فيها.

وظهر الفيشاوي في الصور مع ابنه ووالدته في حالة من السعادة، مؤكداً أن نجله جاء في إجازة مع والدته لرؤيته، وعلّق الفيشاوي على الصور بقوله: "وصول عائلتنا إلى الجونة في فصل الصيف".

وتلقى الفيشاوي العديد من التعليقات التي ركّزت على الشبه الكبير بينه وبين نجله، فيما أكد عدد من جمهور الفيشاوي أن "تيتوس" يشبه كثيراً جدّته الفنانة سمية الألفي.

يُذكر أن أحمد الفيشاوي اعترف بأبوّته لـ"تيتوس" في كانون الثاني (يناير) 2023، عندما نشر صورة له أثناء التدرّب على الكاراتيه، وعلّق عليها قائلاً: "ابني أصبح كبيراً وقوياً، وحقق فوزاً في رياضة الكاراتيه... استمرْ في التقدّم لتنطلق".

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