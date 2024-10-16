أحمد خالد صالح يعلق على مشاركة "الفستان الأبيض" في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحلة جديدة يخوضها الفنان أحمد خالد صالح مع فيلم "الفستان الأبيض" بعد الانتهاء من تصويره، وذلك بعد إعلان أن عرضه العالمي الأول سيكون في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، إذ يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ليكون أول فيلم له يشارك بشكل رسمي بالمهرجان ضمن المسابقة.

وأكد صالح في بيان صحفي على سعادته بمشاركته في المهرجان، مشيرا إلى أنه يقدم شخصية جديدة ومختلفة عن الأعمال التي شارك فيها من قبل بالإضافة إلى سعادته بالتعاون مع المخرجة جيلان عوف في أولى تجاربها السينمائية، لافتا إلى أنه يحب الأفلام القصيرة التي قدمتها من قبل، كما أنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية مع الفنانة ياسمين رئيس من خلال شخصية "حسين" والتي يقدمها ضمن أحداث الفيلم وهو "العريس" وذلك بعد ظهوره معها كضيف شرف في مسلسلها 60 دقيقة.

فيلم "الفستان الأبيض" كان يحمل اسم "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" قبل تغييره، ويشارك في بطولته: ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حي شعبي توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.