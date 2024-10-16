ضبط 3 أشخاص حاولوا تهريب عملات أثرية وأجنبية ومخدرات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، من ضبط 3 أشخاص، أثناء اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب.

تم ضبط مالك نادي، وبحيازته عملات معدنية ترجع لعصور مختلفة تخضع لقوانين عدم استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية والتاريخية وحماية الآثار.

تم ضبط تاجر، وبحيازته مبلغ مالي "عملات أجنبية"، مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون.

كما تم سيدة "تحمل جنسية أجنبية"، وبحيازتها عدد من الأقراص المخدرة، "لاريكا، تامول، ترامادول"- كمية لمخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.