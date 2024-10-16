وزير الخارجية النمساوي: دول الاتحاد الأوروبي ليست لديها نية بسحب جنودها من جنوب لبنان

أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، أن دول الاتحاد الأوروبي المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ليست لديها نية بسحب جنودها من جنوب البلاد، على الرغم من دعوات إسرائيل للقيام بذلك.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أوضح أنه "لم يكن هناك نقاش حول الانسحاب أو أي شيء آخر"، مؤكداً "أنهم هناك ليبقوا ولكن أمن وسلامة قواتنا أمر بالغ الأهمية ويجب ضمانهما من الجميع".