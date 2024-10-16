السعودية | المملكة تترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ترأست المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البلديات والإسكان الاجتماع الـ (89) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي استضافته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، بمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والتعمير العرب ومَن يمثلهم مِن الدول الأعضاء بالمكتب، وترأس وفد المملكة وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الطويل.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة المُدّرَجة على جدول أعماله، ومنها متابعة الخطة التنفيذية الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والأجندة الحضرية الجديدة، وخطة التنمية المستدامة العالمية 2030، كما بحث الاجتماع التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة ضمن برنامج عمل المجلس لعام 2025.

وتناول الاجتماع بحث عددٍ من المؤتمرات والمنتديات المتعلقة بشؤون الإسكان والتعمير، من بينها مؤتمر الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة إلى المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، كما ناقش محاور أعمال الدورة الـ (41) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وكان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب قد اختار الاقتراح المقدم من المملكة العربية السعودية لشعار يوم الإسكان العربي لعام 2025، تحت عنوان “إعادة اعمار المجتمعات المتضررة: بناء مستقبل أفضل”.

وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماع ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التعاون العربي في مجال الإسكان والتعمير، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء، إضافة إلى طرح واستعراض مستجدات الأعمال وتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الـ88 للمكتب التنفيذي للمجلس.

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