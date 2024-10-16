شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميداليات لطلبة "تعليم الرياض" في الأولمبياد الخليجي للعلوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات فضية في منافسات الأولمبياد الخليجي للعلوم.

وفاز الطالب فارس بن عبدالرحمن الغامدي بالميدالية الذهبية للفيزياء، وفازت الطالبة رند بنت الحسن عوضة بالميدالية الذهبية في منافسات الكيمياء.

فيما حقق الطالب حسين بن حبيب الصالح الميدالية الفضية في منافسات الفيزياء، وفاز الطالب علي أحمد باوزير بالميدالية الفضية في الكيمياء، وحصل الطالب أحمد بن سعد الشهري على الميدالية الفضية في الرياضيات.



إنجاز وطني

وقدم مدير تعليم الرياض د. نايف بن عابد الزارع التهنئة للطلبة الفائزين ولأسرهم ومعلميهم ومدارسهم.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز الوطني يُضاف إلى الإنجازات المتوالية لتعليم الرياض في المشاركات الإقليمية والدولية.