شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع نواكشوط تحتفى بمسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن والسنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت العاصمة الموريتانية نواكشوط بمسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بجمهورية موريتانيا، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في جمهورية موريتانيا.

وشهدت شوارع العاصمة لوحات ترحيبية بالمشاركين في هذه المسابقة النوعية التي تقام لأول مرة، وعبارات تعريفية عن فترة المسابقة ومكان انعقادها.

ويشارك في المسابقة في دورتها الأولى 136 متسابقًا من 16 دولة من دول غرب إفريقيا، ويبلغ مجموع جوائز المسابقة 1.218 مليون ريال، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المتميزة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لإنجاح أعمال المسابقة وعبر لجان متكاملة. افتتاح المسابقة افتتح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في جمهورية موريتانيا الإسلامية سيدي يحيى ولد شيخنا ولد المرابط يوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، في دورتها الأولى على مستوى دول غرب إفريقيا.

تنظم المسابقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في جمهورية موريتانيا، ويشارك فيها 136 متسابقًا، قدموا من 16 دولة من غرب إفريقيا.