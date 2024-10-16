شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 مناطق.. إحباط 4 عمليات لتهريب وترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

القبض على 3 مخالفين

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 175 كيلوجرامًا من نبات القات.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.كما ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وضُبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.والقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطنين بمنطقة عسير، لترويجهم 206 كيلوجرامات من نبات القات المخدر.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على (3) أشخاص بمنطقة عسير لترويجهم (206) كيلوجرامات من نبات القات المخدر. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في محافظة جدة، لترويجه 2.2 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.