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الخليج اليوم .. أمين مجلس التعاون الخليجي: نؤكد على أهمية المبادرة السعودية لحل الدولتين

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي ، أن إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط وذلك من أجل تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 يعد السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة، مشددين على أهمية استمرار جهود دول مجلس التعاون لإنهاء الأزمة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أهمية الدور القيّم كما وصفه للسعودية وقطر وجهودهم المستمرة وذلك عبر التسنيق المتواصل مع الشركاء الدوليين، إضافة إلى اللجنة الوزارية برئاسة التي شكلت بناء على نتائج القمة العربية الاسلامية الاستثنائية، مشدداً على أهمية مبادرة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين التي أطلقتها السعودية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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