تعرف على تشكيل مواجهة سموحه وفاركو الودية استعدادًا للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه نظيره فريق فاركو في مواجهة ودية تجمع بين الفريقين بإستاد الاسكندرية تأتي هذه المواجهة ضمن إستعدادات الفريقين لعودة الدوري
وجاء تشكيل اللقاء كالتالي :
▪︎ تشكيل سموحه :
حارس المرمى: محمد اشرف
خط الدفاع:
مكرونه وربيعه وبركات وعبد الرحمن عامر
خط الوسط :
ادهم وكناريا و زيكا و صمويل امادى و عبد الكبير
خط الهجوم:
حسام حسن
أما تشكيل فاركو فجاء كالتالي :
حارس المرمى: شيكا
خط الدفاع:
ياسين مرعى و بابا كار و احمد جمال وعزمى غاما
خط الوسط:
محمود جهاد و محمود عماد و احمد فواد
خط الهجوم:
وليد على واحمد شريف وعمر ناصر