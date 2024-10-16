تعرف على تشكيل مواجهة سموحه وفاركو الودية استعدادًا للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه نظيره فريق فاركو في مواجهة ودية تجمع بين الفريقين بإستاد الاسكندرية تأتي هذه المواجهة ضمن إستعدادات الفريقين لعودة الدوري

وجاء تشكيل اللقاء كالتالي :

▪︎ تشكيل سموحه :

حارس المرمى: محمد اشرف

خط الدفاع:

مكرونه وربيعه وبركات وعبد الرحمن عامر

خط الوسط :

ادهم وكناريا و زيكا و صمويل امادى و عبد الكبير

خط الهجوم:

حسام حسن

أما تشكيل فاركو فجاء كالتالي :

حارس المرمى: شيكا

خط الدفاع:

ياسين مرعى و بابا كار و احمد جمال وعزمى غاما

خط الوسط:

محمود جهاد و محمود عماد و احمد فواد

خط الهجوم:

وليد على واحمد شريف وعمر ناصر