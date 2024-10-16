شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مفاوضات الزمالك وسيراميكا على صفقة عمرو قلاوة والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامي خالد الغندور إن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك رحب بضم عمرو قلاوة لاعب نادي سيراميكا، وبالفعل فتحت الإدارة البيضاء خطوط اتصال مع اللاعب ووكيله.

وتابع الغندور فى تصريحات تليفزيونية: "عمرو قلاوة ووكيله رحبا بالانضمام للقلعة البيضاء وأبلغ اللاعب مسئولي الزمالك بالتفاوض مع ناديه لأنه يرتبط بعقد معهم".

وأكمل :"مسئولو نادي الزمالك تواصلوا مع سيراميكا وطلبوا الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع لكن سيراميكا رفض هذا البند ولمس عدم جدية النادى الأبيض في الحصول على خدمات اللاعب".

واختتم: "اللاعب متواجد في معسكر سيراميكا بالإمارات في الوقت الحالي استعدادا للسوبر المحلي وطالبه مسئولو نادى سيراميكا بغلق الملف والتركيز في الفترة المقبلة".