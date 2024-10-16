شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى: الكرة المصرية مكانها بين الكبار وهذه رسالتى لحسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على صعود منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب، مؤكداً أن ذلك المكان الطبيعي للكرة المصرية.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وأضاف الكومي خلال تصريحات تليفزيونية: "مكان كرة القدم المصرية الطبيعي بين الكبار بعد تحقيق العلامة الكاملة والتأهل لأمم أفريقيا 2025".

وواصل: "أشكر كل اللاعبين، قدموا مباراة قوية والروح كانت عالية بينهم بقيادة الكابتن حسام حسن، وأتوجه له بالشكر على قيادة الفراعنة لأمم أفريقيا بدون خسارة حتى الآن". وواصل: "اتحاد الكرة الحالي يعمل من أجل مصلحة الكرة المصرية وكلنا اجتهدنا بقدر الإمكان".