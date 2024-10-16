شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة منتخب مصر تحتفل بحسام حسن: مهما نقول ونعيد هنفضل نحبك يا عميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لـ منتخب مصر عبر فيس بوك على الاحتفال بـ حسام حسن المدير الفنى لـ منتخب مصر بعد قيادته الفراعنة للتأهل لكأس أمم أفريقيا للمرة الـ 27 فى تاريخ المنتخب والخامسة على التوالي.

وكتبت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر: "مهما نقول ونعيد.. هنفضل نحبك يا عميد"، تعبيرا عن تألق المنتخب تحت قيادة حسام حسن منذ توليه المسئولية الفنية.

وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وحقق حسام حسن، رقما تاريخيا لم يتحقق من قبل مع المنتخب بالفوز في 4 مباريات متتالية، في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا، لأول مرة في التاريخ بعد فوز المنتخب على موريتانيا على ملعب الأخير بهدف مقابل للاشئ أحرزه إبراهيم عادل .

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان حسام حسن حقق رقما تاريخيا لم يتحقق منذ 23 عاما، بعد الفوز فى مباراة موريتانيا بالجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استطاع الفوز في 3 مباريات متتالية، في بداية مشواره في التصفيات، لأول مرة منذ تصفيات 2001، أي منذ 23 سنة و9 شهور، والمفارقة أن حسام حسن كان شريكا في المرتين، الأولى كلاعب في 2001 وكان الجوهري مديرا فنيا، والمرة الثانية هو المدير الفني لكتيبة الفراعنة قبل أن ينجح فى كسر هذا الرقم ويحقق الفوز الرابع علي التوالي فى التصفيات لأول مرة فى تاريخ المنتخب.