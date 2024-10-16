النشرة: الجيش الاسرائيلي اتصل مهددا مستشفى غندور في النبطية الفوقا المقفلة منذ سنوات وطلب اخلاء المبنى

افاد مراسل "النشرة:" في الجنوب بأن "الجيش الاسرائيلي اتصل مهددا مستشفى غندور في النبطية الفوقا المقفلة منذ سنوات وطلب اخلاء المبنى". يذكر ان المبنى يضم عددا كبيرا من النازحين.

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