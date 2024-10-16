الذهب يرتفع لأعلى مستوى في مصر خلال شهر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب في مصر لأعلى مستوى خلال شهر، ليسجل عيار 21، 3623 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4141 جنيها.

عيار 21 يسجل 3623 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3105 جنيها.

الجنيه الذهب 28984 جنيها.

ويأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب بمصر مع بداية تداولات اليوم بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لأعلى مستوى منذ 3 أسابيع واقترابها من أعلى مستوى تاريخي، وبهذا وجد الذهب المحلي الزخم الإيجابي الكافي لاختراق المستوى 3600 جنيه للجرام وتخطي آخر قمة سعرية سجلها عند 3600 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى عند 3625 جنيه للجرام.