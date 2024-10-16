الجيش الإسرائيلي: رصد 30 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والأوسط والأدنى

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "رصد 30 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والأوسط والأدنى". وفي وقت سابق، اعلن حزب الله في بيان انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من فجر يوم الأربعاء 16-10-2024، مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة".

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