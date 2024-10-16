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الامارات | مكتوم بن محمد يترأس وفد الإمارات المشارك في القمة الخليجية الأوروبية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وفد الدولة المشارك في القمة الخليجية الأوروبية التي تُعقد للمرة الأولى بين الجانبين.

واستقبل الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي سموه والوفد المرافق لدى وصولهم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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