لقاءات "تجارب حرفية" تمكن 350 امرأة في مجال الفنون والحرف اليدوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت 350 امرأة من تعزيز دور المرأة في مجال الفنون والحرف اليدوية، وذلك عبر سلسلة لقاءات "تجارب حرفية" ضمن مبادرات شركة نفيسة شمس المجتمعية النوعية لعام 2024؛ بهدف تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وإثراء المحتوى بقطاع الفنون اليدوية؛ عبر الربط بين الخبيرات والهاويات في مجال الحرف، وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل.

وتناولت "تجارب حرفية" عدة مواضيع شيقة ومتنوعة في جوانب تصميم العباءات، والتصوير، وتنسيق الزهور، والنجارة، والتطريز اليدوي، والخط العربي، وغيرها؛ مما توفر فرصة لإكسابهن مهارات جديدة وتطوير مواهبهن في بيئة مُشجعة وداعمة.

كما شارك في لقاءات تجارب حرفية متخصصات ومحترفات في عدة مجالات، واتسم طابعها بالأسلوب التفاعلي الملهم والمحفز للتعلّم والمشاركة، بما يضمن تقديم محتوى ذي جودة عالية وتوجيه فعّال للملتحقات بها.

حيث تبادل الحاضرات خلالها المعرفة النظرية والخبرات التطبيقية عبر مساحة مفتوحة للممارسة.

من جانبها أوضحت نائب المدير العام التنفيذي في شركة نفيسة شمس، الدكتورة مي طيبة، أن إطلاق سلسلة لقاءات "تجارب حرفية" يهدف إلى تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، وذلك من خلال توفير بيئة داعمة تشجع المرأة على الابتكار والإبداع؛ لافتة إلى أن تمكين المرأة لا ينحصر بالجانب الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضاً حفظ وتعزيز الموروث الثقافي الفني والحرفي، وهو ما يساهم بدوره في صون الثقافة السعودية لتتوارثها الأجيال المتعاقبة، وهو ما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ودعت الدكتورة طيبة كافة النساء الراغبات في الاستفادة من هذه الفرصة إلى التسجيل في سلسلة لقاءات تجارب حرفية من خلال حسابات شركة نفيسة شمس على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ستتاح للمشاركات فرصة تطوير مهاراتهن واكتشاف إمكانياتهن الإبداعية، بالإضافة إلى انضمامهن لمجتمع ملهم ومُشجع على الابداع.