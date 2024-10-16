شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تفعيل المرحلة الأولى للربط الكهربائى مع السعودية يونيو القادم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن جزء من الاستثمارات المصرية السعودية المتبادلة سيكون فى قطاع الصناعة وقطاعات آخرى مختلفة، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تدخل المرحلة الأولى للربط الكهربائى بين البلدين 1500 ميجا، ستدخل فى يونيو المقبل.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن القمة المصرية السعودية التى تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة فى هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التى تحدث.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع تأسيس المجلس التنسيقى الأعلى بين البلدين، وهدفه الرئيسى تدعيم العلاقات بين البلدين.