إطلالات خريفية تبرز أناقتك من وحي دانييلا رحمة

للخريف لمساته الجمالية المختلفة، والتي تعد التنسيقات فيها محوراً أساسياً، وفي هذا الألبوم شاهدي معنا أجمل اللمسات الخريفية التي اعتمدتها دانييلا رحمة في مناسبات مختلفة والتي ستلهمك بأفكار ساحرة.

ما بين لمسات كلاسيكية تناسب لقاءات العمل واللقاءات الرسمية، وأخرى مناسبة للسهرات والحفلات تألقت دانييلا رحمة بأكثر من إطلالة ساحرة، نجحت فيها في أن تضع بصماتها الأنيقة بتنسيقات ستلهمك بأفكار متجددة.

إطلالات كلاسيكية للعمل

البليزر واحد من أهم القطع التي يجب أن تكون موجودة في خزانة ملابسك، فستناسبك هذه القطعة للكثير من الأغراض الخاصة بإطلالاتك في اللقاءات الرسمية المختلفة. فيمكنك تنسيق البليزر مع بنطال كلاسيكي من القماش إن كنت على موعد مع لقاء عمل أو مقابلة مهمة، أما إن كنت ترغبين الحصول على لمسات "سيمي فورمال" فيمكنك تنسيق الإطلالة بنطال من الجينز.

تنسيق البليزر مع البنطال الجينز من أكثر الأفكار التي ستناسبك في الكثير من الأوقات والمناسبات، فيمكنك اعتماد هذه الإطلالة على سبيل المثال في أعياد الميلاد، أو حتى لقاءات العمل. كل ما ستحتاجينه هو فقط تنسيقات ناعمة يمكنك من خلالها توظيف إطلالتك بحسب المناسبة.

على سبيل المثال، إن كنت ستعتمدين الجينز والبليزر لمناسبة عيد ميلاد، فيمكنك اختيار بنطال جينز يعتمد على "الاسترس" وهناك الكثير من التصميمات التي ستساعدك وتمنحك اختيارات متنوعة.

دانييلا رحمة، اعتمدت البليزر في عدد من إطلالاتها الكلاسيكية، ونسقتها بتفاصيل زادت من أناقة إطلالاتها، فاعتمدت في واحدة من هذه الإطلالات على بنطال جينز وبليزر بيج، اختارت له حقيبة يد فاخرة باللون البني، وهو ما منح إطلالتها تناغماً ملحوظاً.

فساتين سهرة بأكمام طويلة

فساتين السهرة ذات الأكمام الطويلة تعد الاختيار الأول لدانييلا رحمة في الكثير من المناسبات والإطلالات المختلفة، ربما تختلف الألوان والتصميمات، إلا أن لمسات الأكمام الطويلة كانت عاملاً مشتركاً بين كثير من إطلالاتها.

إطلالات دانييلا رحمة بفساتين السهرة ستكون مصدر إلهام لك لجميع مناسباتك، خاصة إن كنت محجبة، فتناسب إطلالات دانييلا رحمة اختيار فساتين سهرة للمحجبات، خاصة الإطلالات التي اعتمدت فيها على فساتين سهرة طويلة وأكمام طويلة.

اختارت دانييلا رحمة اللون الأسود لواحدة من إطلالاتها، حيث تألقت بفستان سهرة أسود طويل بأكمام طويلة ورقبة عالية، ونسقته مع تسريحة شعر مرفوع أبرزت جمال ملامحها وبساطتها، ومكياج اختارت له الألوان الداكنة التي زادت من ملكية إطلالتها.

كما تألقت دانييلا رحمة بفستان أزرق بأكمام طويلة في واحدة من الإطلالات الساحرة، التي اعتمدتها النجمة اللبنانية للسهرات، وهي الإطلالات التي ستمنحك اختيارات واسعة وملهمة لإطلالاتك.

مكياج دانييلا رحمة

مكياج دانييلا رحمة أحد أهم العوامل التي تمنح إطلالاتها لمسات جمالية مميزة، فتنجح الفنانة الشهيرة دائما في اختيار لمسات ناعمة تبرز ملامحها، ولأن دانييلا رحمة لها ملامحها المميزة التي تميل إلى ذوات الملامح الشقراء، لذلك فإن كنت من ذوات الملامح الناعمة والبشرة الفاتحة، فستلهمك دانييلا رحمة بأفكار مختلفة لمكياج السهرات.

الألوان الترابية واحدة من أكثر الألوان قرباً لاختيارات دانييلا رحمة، إلا أن هذا لا يمنعها من اختيار الألوان الجريئة في كثير من الأوقات، وهو ما يزيد من بهاء إطلالاتها وجمالها دائما ليس فقط في السهرات والمناسبات المختلفة وإنما أيضاً في اللقاءات الرسمية والنزهات النهارية.

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