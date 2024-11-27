عمرو يوسف يبدأ التحضير للجزء الثاني من فيلم "شقو"

بدأ الفنان عمرو يوسف بمعية الفنان محمد ممدوح والمنتج أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي، جلسات التحضير للجزء الثاني من فيلم "شقو" بعد تعاقد النجمين رسمياً على بطولته، بعدما حقق الجزء الأول من الفيلم نجاحاً كبيراً أثناء عرضه في دور السينما.

الجزء الثاني من الفيلم سيكون بعنوان "شقو شبنش مراكش"، وسيتم ترشيح باقي أبطال العمل والاتفاق على الموعد النهائي للتصوير خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة فيلم "شقو" كلٌ من: محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا... وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي، ويُعرض في مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية.

الجدير بالذكر أن عمرو يوسف ومحمد ممدوح شاركا في الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق"، والذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصري، وتم تصوير أحداثه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشارك في بطولته: أحمد عز وآسر ياسين وكريم قاسم...، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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