الجبهة الداخلية الإسرئيلية: صفارات إنذار في صفد وحينتا وأدميت وعرب العرامشة وبيت جن

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في مدينة صفد وبيت جن والبقيعة في الجليل الأعلى".

كما أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صفارات الإنذار في "حنيتا وأدميت وعرب العرامشة بالجليل الغربي".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.