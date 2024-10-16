ابي رميا: نحن داخل لقاء تشاوري يضم نوابًا مستقلين وكتلتنا ستكون مسهلة لانتخاب رئيس ولكن ليس لأي رئيس

أشار النائب سيمون ابي رميا، إلى "أننا كنواب سابقين للتيار الوطني الحر، نحن داخل لقاء تشاوري يضم عددا من النواب المستقلين"، وقال: "كتلتنا ستكون كتلة ميسرة ومسهلة لانتخاب رئيس ولكن ليس لأي رئيس".

ولفت، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، إلى أنه "تربطني مع قائد الجيش العماد جوزاف عون علاقة قديمة ومتينة واثمن ادارته للمؤسسة العسكرية وهو لديه المؤهلات التي تخوله لتبوء سدة الرئاسة".

ورأى أن "هناك أكثرية موصوفة من اللبنانيين كانت ضد ما حصل في 8 تشرين الأول 2023"، وتابع: "الأمة جمعاء تطلب اليوم وقف إطلاق النار والعودة إلى السلام وميقاتي يتواصل مع العالم ويستطيع التوصل إلى وقف النار لكن السؤال هل إسرائيل تريد ذلك؟".

هذا، وأشار ابي رميا إلى أن "مضمون اللقاء الثلاثي في عين التينة لا يزال قائما وهذا ما أكده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلامه اليوم".

وأضاف "علينا التمتع بقرارنا وبسيادتنا ولا يجب أن تملي علينا أي دول خارجية من بينها إيران ما يجب أن نفعل"، وقال: "علينا أن نعمل على الوصول الى وقف لاطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية لتفادي الاحتلال الاسرائيلي".