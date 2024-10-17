منيمنة: على بري أن يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس جمهورية فبمجرّد تعيينها سيُفتح باب النقاش الجدي

أشار النائب ابراهيم منيمنة، في حديث لـ"mtv"، الى أنه "لم نتمكّن من ممارسة أهمّ جزء من عملنا النيابي الرقابي بسبب المنظومة السياسيّة التي تُحافظ على التحاصص وتجاوز القوانين"، مؤكدةً أنه "على رئيس مجلس النواب أن يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس جمهورية نبيه بري فبمجرّد تعيينها سيُفتح باب النقاش الجدي".
ولفت منيمنة، الى أنه "من السابق لأوانه التنبؤ بما قد يحصل في مرحلة ما بعد الحرب ولكن السؤال الأهمّ هو "ما الدرس الذي سنتعلّمه من هذه الحرب؟".
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