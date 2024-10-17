الحشيمي: انتخاب الرئيس لا يزال بعيدًا ولقاء معراب لم يكن وطنيًا

أوضح النائب بلال الحشيمي أن "لقاء معراب لم يكن وطنيًا لأنه كان يجب أن يجمع كافة اللبنانيين"، مضيفا: "نريد رئيسا ينفذ الطائف ويحافظ على كيان الدولة ومنفتح على العالم، ولكن للأسف فإن انتخاب رئيس الجمهورية لا يزال بعيدًا"، مشددا على أن "اتفاق الطائف واضح وهو ينص على سحب السلاح من القوى المسلحة في لبنان، والحل يبدأ بدخول الجيش إلى جنوب لبنان".

وأضاف، في مقابلة عبر قناة "إل بي سي أي"، أنه لم تتم دعوته إلى اللقاء السابق في معراب، "معراب 1"، "بسبب بعض التحفظات على اللقاء الأول وإصراري على التحدث عن اتفاق الطائف أولًا".

إلى ذلك، شدد على أنه "آن الأوان لإعادة النظر بموقف حزب الله الذي يقول إنه يريد الاستمرار بالمقاومة والدفاع عن الجنوب، لكننا اليوم بحاجة لأن نتحد وأن ندافع عن لبنان سويًا، وعلينا أن ننتخب رئيس جمهورية وتطبيق القرار 1701 والسعي لوقف النار، إذ وصلنا إلى أزمة خطيرة وعلينا أن نتواضع وأقول للحزب "مني معك إنو تحمل سلاح وحدك وإنو نكون تابعين" لدولة خارجية".

إلى ذلك، قال الحشيمي: "أنا أعتقد أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان واضحاً بدعمه لشخصية توافقية لرئاسة الجمهورية ونحن نريد رئيساً ينفذ اتفاق الطائف ويحافظ على كيان الدولة ويعيد العلاقات الخارجية ويجعل الجيش الحامي الوحيد للبلاد".

وحول عودة عدد من النازحين السوريين إلى بلادهم، أكد الحشيمي أنه "لو أن الحدود لا تزال مفتوحة لرحلت أعداد هائلة من النازحين".