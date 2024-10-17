إعلام عبرى: إطلاق 10 صواريخ على الأقل نحو كريات شمونة

القاهرة - سامية سيد - أفادت القناة 14 الإسرائيلية الأربعاء، بأن نحو 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها، وسط دوي صفارات الإنذار.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن استهداف ‏تجمعا لقوات الاحتلال في خلة وردة برشقة صاروخية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاحتلال تقصف مبنى قرب نقابة المهندسين في محيط شارع الجلاء بمدينة غزة.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن حزب الله استهدفت موقعا لجيش الاحتلال في منطقة دالتون الحدودية برشقة صاروخية، لافتا حزب الله يستهدف ثكنة يفتاح الإسرائيلية بالجليل الأعلى برشقة صاروخية.