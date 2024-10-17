شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تدين استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لشمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار حصار وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصار شامل لشمال قطاع غزة، وعزله عن باقي الأرض الفلسطينية في قطاع غزة، والقيام بعمليات عسكرية بلا هوادة لإجبار مئات الآلاف على إخلاء منازلهم لترحيلهم عن أرضهم، وحرق النازحين في خيامهم، وتدمير ما تبقى من المنازل في مخيم جباليا، هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ويعد انتهاكًا فاضحًا لكل مواثيق الأمم المتحدة.

وأكد أبو ردينة أن مخططات الاحتلال لفصل شمال قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين أمر مرفوض ومدان.

