سانا: عدوان جوي إسرائيلي يستهدف مدينة اللاذقية السورية

أفاد وكالة الانباء السورية "سانا" بأن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط. ولفتت الى ان الغارات الإسرائيلية اسفرت عن اندلاع حرائق في المدينة. وذكرت أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء اللاذقية.

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