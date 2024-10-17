شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إسرائيل صادقت على ضربة إيران… وأرجأت موعدها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت مصادر إسرائيلية، السبت، إن قرار ضرب إيران اتُّخذ، لكن حجم الضربة وموعدها لم يتقررا بعد، على الرغم من تدفق تقارير صحافية رصدت الأهداف المحتملة لإسرائيل في إيران.

وأكدت المصادر، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن القرار اتخذ، لكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع ذلك هو اتفاق لوقف إطلاق النار في الشمال والجنوب، وفقاً لشروط مواتية لإسرائيل، وهو احتمال ضئيل للغاية وفق “الشرق الأوسط”.

وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم الإسرائيلي، كما وعد وزير الدفاع يوآف غالانت سيكون مفاجئاً ودقيقاً وفعالاً، حتى لو أدى ذلك إلى حرب إقليمية بالفعل، وأخرج الأمر عن سياق ردود الفعل، وردود الفعل عليها.

تأجيل الضربة

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية أرجأ التصويت على موعد وأهداف الهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران، قبل دخول يوم «الغفران» الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن «الكابينت» لم يتوصل إلى قرار ملموس بشأن الهجوم على إيران خلال النقاش الذي عقد قبل «الغفران».

وأضافت: «إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لم يصوت على الخطوط العريضة بشأن الرد على هجوم إيران الصاروخي، أو حتى على تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لاتخاذ القرارات».

وقال مصدر أمني إن التصويت سيتم مع قرب تنفيذ العملية.

وكانت إسرائيل دخلت منذ ما بعد ظهر الجمعة وحتى مساء السبت، في شلل كامل، وتعطلت جميع المرافق الرسمية وغير الرسمية، وأغلقت المعابر والمطارات وتوقفت السيارات والمواصلات العامة، وكذلك وسائل الإعلام بسبب إحياء يوم «الغفران» (كيبور) وهو أقدس يوم لدى اليهود، فيما استمرت قيادة الجبهة الداخلية بتفعيل التنبيهات والتعليمات بمساعدة موجة صامتة على محطات الراديو، وفي تطبيق قيادة الجبهة الداخلية على الهواتف المحمولة، وأيضاً من خلال تنبيه على الحاسوب الشخصي.

وضع متوتر للغاية

وقالت «يديعوت» إن «الوضع متوتر للغاية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تغييرات محتملة داخل النظام في إيران».

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، أن المرشد الإيراني علي خامنئي يتعرض لضغوط متزايدة من أجل تغيير فتواه النووية والمصادقة على الحصول على القنبلة النووية.

وقالت الصحيفة إن «كبار المسؤولين في النظام يضغطون على المرشد بأن إلغاء الفتوى التي حرمت القنبلة النووية هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تحصين الحكومة، وضمان استمرار الجمهورية الإسلامية لأجيال».

وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإنه «قيل للمرشد إن التدخل الإيراني العلني في الحرب أثبت بالفعل تورطها النشط لصالح (حماس) و(حزب الله)، وإن تحييد هاتين المنظمتين بشكل خاص يشكل إغراء كبيراً لإسرائيل، وربما للرئيس الأميركي جو بايدن في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، ويوجد فرصة كبيرة للهجوم الآن».

وأكدت الصحيفة: «قيل للمرشد إنه من الأفضل أن نبدأ، سراً إلى حد ما، بالتحرك سريعاً للحصول على القنبلة».

وتخشى المؤسسة الأمنية في إسرائيل من السيناريو الذي سينجح فيه الإيرانيون في فترة ما بين الانتخابات الأميركية الشهر المقبل وتنصيب الرئيس، في يناير (كانون الثاني)، وهذا هو الوقت الذي ستواجه فيه الولايات المتحدة صعوبة في صياغة رد مناسب.

وأضافت أن «الحافز الإيراني يتأثر أيضاً باحتمال فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية. فبعد اغتيال قاسم سليماني، وانفجار المباحثات النووية، أصبحت طهران تعترف بترمب عدواً لدوداً. و(تعتقد) إذا كانت لديها قنبلة، كما يقول أولئك الذين يجادلون باللغة الفارسية، فإن الرئيس الأميركي سوف يفكر مرتين».

لكن لم تُجب «يديعوت أحرونوت» عن سؤال حول ما إذا كان هذا ممكناً من الناحية الفنية، واكتفت بالقول إن هذه القضية مطروحة على الطاولة في طهران والغرب وإسرائيل. وأردفت: «في هذه اللحظة، الاتجاه واضح: التصعيد».

هل تُلغي إيران فتوى النووي؟

وكانت دعوات لإلغاء «فتوى تحريم» السلاح النووي قد طرقت باب مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، بهدف ردع التهديدات الإسرائيلية لإيران.

ونقلت وكالة «فارس»، عن رسول سنائي ‌راد، مستشار الشؤون السياسية في مكتب خامنئي، أن «استهداف إسرائيل المحتمل للمنشآت النووية سيكون ضرباً للخطوط الحمراء الإقليمية والدولية».

وقال سنائي راد: «بعض السياسيين (الإيرانيين) أثار إمكانية تغيير العقيدة الاستراتيجية النووية؛ لأن ضرب مراكز الطاقة في البلاد سيكون له تأثير على المعادلات في أثناء الحرب وبعدها».

وطالب النائب علي حسن أخلاق أميري، المجلس الأعلى للأمن القومي بـ«إعادة النظر في وضع عقيدة الدفاع عن إيران في أسرع وقت ممكن».

وقال أخلاق أميري: «مراجعة فتوى (تحريم النووي) وفق أدبيات الفقه تتعلق الآن بالزمان والمكان المؤثرين، ومن ثم عرض النتائج على المرشد».

وفي تل أبيب، أُفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن اتفقا على «مهاجمة إيران بشكل قاسٍ، ويمكن ابتلاعه من قبل طهران».

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