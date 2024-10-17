شكرا لقرائتكم خبر عن «عبر الخليج» تحصل على تسهيلات من مصرف الراجحي بـ57 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أنه لا توجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل، الذي تهدف منه إلى تمويل رأس المال العامل. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة عبر الخليج للتسويق، أمس، على التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة التمويل تقدر بنحو 57.089 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.وأضافت أنه لا توجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل، الذي تهدف منه إلى تمويل رأس المال العامل.