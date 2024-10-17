هاشم تفقد مراكز الايواء في الناعمة وحارة الناعمة والدامور

تفقد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم مراكز الايواء في منطقة الناعمة وحارة الناعمة والدامور.

واكد خلال جولته ان ما يتحمله ابناء شعبنا اينما كانو هو شكل من اشكال المقاومة لانهم يواجهون حياة صعبة وظروف غير طبيعية وتعرضوا لهمجية العدو الاسرائيلي الذي لم يستثني البشر والشجر والحجر حيث اظطروا الى مغادرة بلداتهم وقراهم رغما عنهم وهم الذين واجهوا بتشبثهم بارضهم وهذا ما استفز العدو واستخدم كل اسلحة الدمار لتحويل المناطق الجنوبية الحدودية منزوعة الحياة.

وتابع :"اليوم اطلعنا على واقع اهلنا ولذلك نرفع الصوت لكل المعنيين وكل المؤسسسات والادارات بتأمين كل احتياجات اهلنا وبما يحفظ الحد الادنى من العيش بكرامة لانهم هم اهل كرامة ولا يجوز الاستمرار بادراة الظهر وما يقدموه حتى اليوم من اجل الوطن كل الوطن".

واضاف : "لا بد من شكر المجتمع المضيف الذي اكد بتضامنه وتقديمه ما يستطيع ان التضامن الوطني في هذه الظروف ووحدة الموقف الوطني هو افضل وجوه المواجهة مع العدو الصهيوني".