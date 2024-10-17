ذكر النائب ميشال ضاهر، أن بقدر ما يسرّني أن أكون ضمن "اللقاء التشاوري النيابي المستقل"، يؤسفني أن يكرّر بعض أعضائه محاولة مصادرة الرأي واحتكار القرار واختزال الحقائق".
وقال في تصريح: "منذ اللحظة الأولى لتلاقينا، كان الكلام واضحاً. بأن هناك زميلين من داخل اللقاء، طامحين للحصول على تأييد باقي الزملاء، بترشيحهما لرئاسة الجمهورية. لكن بالنسبة للقاء نفسه، كان الكلام والموقف أكثر وضوحاً، بأن لدينا ثلاثة مرشحين، بوجود قائد الجيش، الذي أعتبره أنا شخصياً مرشحاً أول".
وشدد ضاهر على أن "تكرار الخطأ يقتضي تكرار التصحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: يؤسفني تكرار بعض أعضاء اللقاء التشاوري المستقل محاولة مصادرة الرأي واحتكار القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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