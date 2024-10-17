شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء على ارتفاع، فصعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.8% أو ما يعادل 337 نقطة، ليغلق عند 43077 نقطة.

وزاد مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنحو 0.45% أو ما يعادل 27 نقطة، ليغلق عند 5842 نقطة.

وأضاف مؤشر "ناسداك" 0.3% أو ما يعادل 51 نقطة، ليغلق عند 18367 نقطة.