شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "برعاية وزير الداخلية" تخريج 378 من دورة الفرد الأساسي الـ 47 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، حفل تخريج 378 خريجًا من دورة الفرد الأساسي الـ 47، وذلك في معهد الجوازات بمدينة الرياض.

ونقل الفريق اليحيى تهنئة وزير الداخلية للخريجين، الذين تلقوا تدريبات عسكرية ميدانية وبرامج تعليمية على أنظمة الجوازات التقنية، للإسهام في تعزيز مفهوم أمن الوطن، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

